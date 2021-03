Peyrehorade Peyrehorade Landes, Peyrehorade Contes BB lecteurs Peyrehorade Catégories d’évènement: Landes

Peyrehorade

Contes BB lecteurs, 3 avril 2021-3 avril 2021, Peyrehorade. Contes BB lecteurs 2021-04-03 10:00:00 – 2021-04-03 11:00:00 Ludothèque L’Amuse d’Orthe_MSAP 156 Route de Mahoumic

Peyrehorade Landes Peyrehorade Il était une fois… une conteuse qui glisse des petites histoires qui chatouillent dans les toutes petites oreilles!!!

Viens avec ton papa, ta maman, ta nounou, d’accord pour amener papi ou mamie…. viens, vite… les histoires vont commencer… +33 6 12 59 58 57 Il était une fois… une conteuse qui glisse des petites histoires qui chatouillent dans les toutes petites oreilles!!!

Détails Catégories d’évènement: Landes, Peyrehorade Autres Lieu Peyrehorade Adresse Ludothèque L'Amuse d'Orthe_MSAP 156 Route de Mahoumic Ville Peyrehorade