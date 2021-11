Contes bafias – Simon Nwambeben Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 22 décembre 2021, Nantes.

2021-12-22 Représentations du 22 au 31 décembre 2021 à 11h(sauf le 25 décembre) Ce spectacle remplace « Cocoroo » prévu initialement.

Horaire : 11:00 11:30

Gratuit : non 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 22 au 31 décembre 2021 à 11h(sauf le 25 décembre) Ce spectacle remplace « Cocoroo » prévu initialement.

Conte musical – Jeune public. « Aujourd’hui, c’est à mon tour de te conter et surtout te raconter en musiques des histoires de mon village bafia au Cameroun. Des histoires d’hommes et d’animaux d’autrefois que mon papa me racontait quand j’étais petit. » L’artiste camerounais Simon Nwambeben nous emmène une fois encore dans son univers de poésie, d’amour et de simplicité… Un semblant de douceur printanière et de chaleur venu d’ailleurs qui ravit les cœurs. Il chante des berceuses, des ballades, joue des percussions, chante, dit et raconte la vie. Public : dès 2 ansDurée : 30 min.

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil