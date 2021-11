Contes avec Mamadou Sall La Chapelle-de-Brain, 10 décembre 2021, La Chapelle-de-Brain.

Contes avec Mamadou Sall La Chapelle-de-Brain

2021-12-10 18:30:00 – 2021-12-07

La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine La Chapelle-de-Brain

2 rendez vous avec Mamadou Sall, conteur mauritanien, compagnie les Trois Thés.

Mardi 7 décembre à 18h30 à la Médiathèque de LA CHAPELLE DE BRAIN

C’est le chameau qui me l’a dit

GRATUIT – Tout public à partir de 5 ans

Mercredi 8 décembre à 16h à la Médiathèque Jean-Michel Bollé, REDON

Et pourquoi pas ? GRATUIT – Tout public à partir de 6 ans

Mamadou Sall nous entraîne avec espièglerie dans une aventure à la « Roméo et Juliette » chez les gallinacés : un coq noir, une poule blanche, un amour secret… Et la naissance d’un petit poussin qui va tout bousculer !

Comment? Vous pensez qu’un poussin ne peut pas changer le monde ? ET POURQUOI PAS ?!

+33 2 99 70 13 95

