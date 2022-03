Contes aux quatre coins du monde Musée de Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Contes aux quatre coins du monde Musée de Pontarlier, 14 mai 2022, Pontarlier. Contes aux quatre coins du monde

Musée de Pontarlier, le samedi 14 mai à 20:00

“Celui qui connaît un conte ne doit pas le garder”. Autour d’un grand feu commence le voyage… Un petit tour du monde en contes où l’on découvre que parfois il faut savoir partir pour mieux revenir… Le temps d’une soirée, la conteuse Sabah Maach vous emmène en voyage sur les pas du peintre Robert Fernier. Spectacle tout public à partir de 5 ans.

Sur réservation

Spectacle de conte « Contes aux quatre coins du monde » avec La voix de Sabah Musée de Pontarlier 2 place d’Arçon, 25300 Pontarlier, Doubs Pontarlier Centre Ville Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Musée de Pontarlier Adresse 2 place d'Arçon, 25300 Pontarlier, Doubs Ville Pontarlier lieuville Musée de Pontarlier Pontarlier Departement Doubs

Musée de Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Contes aux quatre coins du monde Musée de Pontarlier 2022-05-14 was last modified: by Contes aux quatre coins du monde Musée de Pontarlier Musée de Pontarlier 14 mai 2022 Musée de Pontarlier Pontarlier Pontarlier

Pontarlier Doubs