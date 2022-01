« Contes aux bout des doigts » Bibliothèque du Pallet Le Pallet Catégories d’évènement: Le Pallet

Moselle

« Contes aux bout des doigts »

Bibliothèque du Pallet, le vendredi 15 avril à 15:00

Un personnage nous entraîne à travers le flot de ses pensées. Un plongeon qui nous fait nous questionner sur qui nous sommes et sur le regard que l’on porte aux autres. Une exploration visuelle et poétique, soulignée de la langue des signes Quand vivre et grandir nécessite de prendre le temps de s’arrêter, de contempler et de se questionner. [[https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/) Par Amélie Haguet, compagnie La Graine Bleue, mise en scène Christèle Guéry Bibliothèque du Pallet 15 place de l’Eglise Le Pallet Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T16:00:00

