Contes au musée Panissières, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Panissières. Contes au musée 2021-07-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-15 11:15:00 11:15:00 Musée de la cravate et du textile 7 rue Jacquard

Panissières Loire Panissières EUR 4 4 Petits et grands partent à la découverte des fils et des tissus à travers 3 jolis contes racontés par l’équipe du musée. Histoires agrémentées d’une démonstration de tissage et d’objets issus des collections du musée. A partir de 5 ans. Sur réservation. musee@panissieres.fr +33 4 77 26 23 46 http://www.musee-de-la-cravate.com/ dernière mise à jour : 2021-06-12 par

