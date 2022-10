Contes au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens – (MAAOA) Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne EUR 0 4 On monte à bord au Mexique et on part à tombeau ouvert visiter les cimetières du monde entier. Rentrez ! Rentrez ! Venez goûter mes petites frayeurs… Une Mort bien Marraine ? Un Bonhomme Misère Latino ? Un petit Roi avec son Cadavre ? Un petit violoniste amoureux et sa fantômette ? Un noyé mais si beau, si honnête, si courageux ? Un voyage culturel en compagnie de la faucheuse ? BOUUUUUUUH ! Mort de rire ! Même pas peur ! Et si je tremble je ferai le mort…



« Croix de bois, croix de fer »

Durée : 1h

Spectacles de contes à l’occasion de la Fête des Morts mexicaine, de et avec Victor Cova Correa

De 6 à 10 ans

Spectacles de contes à l'occasion de la Fête des Morts mexicaine, de et avec Victor Cova Correa. https://musees.marseille.fr/contes-au-maaoa Centre de la Vieille Charité 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement

