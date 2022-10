Contes au Musée d’Archéologie Méditerranéenne Marseille 2e Arrondissement, 2 novembre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Contes au Musée d’Archéologie Méditerranéenne

2 Rue De la Charité Centre de la Vieille Charité Musée d’Archéologie Méditerranéenne Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhne Centre de la Vieille Charité 2 Rue De la Charité

2022-11-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-03

EUR 0 4 Mercredi 2 novembre à 15h, salle Égypte : Le Prince aux trois destins

Durée : 1h

Conté par Frida Morrone

Ces contes ont été écrits il y a des milliers d’années sur des rouleaux de papyrus par des scribes au service de leur Pharaon. On peut y lire que les Pharaons ne sont pas toujours les hommes les plus heureux du monde : il y en a qui s’ennuient, d’autres qui se font voler leur trésor par des hommes plus intelligents qu’eux ; il y en a même sur qui pèsent des prophéties funestes…

À partir de 7 ans avec la présence d’un adulte accompagnant



Jeudi 3 novembre à 15h, salle grecque, romaine et proche-orientale : Voyage voyage

Durée : 1h

Conté par Frida Morrone

Une plongée dans les mythologies et les contes grecs, romains et orientaux, au gré d’une balade contée dans les espaces du Musée d’Archéologie Méditerranéenne et autour des pièces présentées dans les collections. Pour découvrir, voyager et rêver…

Une plongée dans les mythologies et les contes grecs, romains et orientaux.

https://musees.marseille.fr/contes-au-mam

