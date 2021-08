Iteuil Atelier Ecla'Mosaïc Iteuil, Vienne Contes au lavoir Atelier Ecla’Mosaïc Iteuil Catégories d’évènement: Iteuil

Vienne

Contes au lavoir Atelier Ecla’Mosaïc, 18 septembre 2021, Iteuil. Contes au lavoir

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier Ecla’Mosaïc Gratuit. Annulation en cas de pluie. Réservation conseillée. Selon le respect des normes sanitaires en vigueur.

Écoutez les contes à la fraicheur du vieux lavoir, tout près le château d’Aigne aurait à nous en raconter, à moins qu’en remontant vers le four à pain quelques histoires se soient perdues en chemin… Atelier Ecla’Mosaïc 16 rue de La Clémençalière, 86240 Iteuil Iteuil Le Prensour Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Iteuil, Vienne Autres Lieu Atelier Ecla'Mosaïc Adresse 16 rue de La Clémençalière, 86240 Iteuil Ville Iteuil lieuville Atelier Ecla'Mosaïc Iteuil