Contes au jardin partagé Jardin partagé de l'association Autour de la baleine, 17 mai 2023, Paris.

de 17h00 à 18h00

Le mercredi 17 mai 2023

de 16h15 à 17h00

Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Ralph Nataf et ses élèves des ateliers conte du conservatoire Paul Dukas nous emmènent au jardin partagé de l’association Autour de la baleine. Contes au jardin partagé ! Ralph Nataf et ses élèves des ateliers conte du conservatoire Paul Dukas, (Paris 12ème), vous embarquent dans leurs rêveries. Selma Benlarbi, de la classe d’accordéon de Jean Etienne Sotty, les accompagnera à l’accordéon. En partenariat avec le conservatoire Paul Dukas, Autour de la baleine et le Claje Paris anim’ antenne Maya Angelou. mercredi 17 mai 2023 sur inscription à partir du 17 avril à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr à 16h15 > de 3 à 5 ans à 17h > à partir de 6 ans Rendez-vous au jardin partagé situé au 10 rue Erard, 75012 Paris. Jardin partagé de l’association Autour de la baleine 10 rue Erard 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

