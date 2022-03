Contes “au fil des mots, au fil de l’eau” Bischwiller, 3 juillet 2022, Bischwiller.

Contes “au fil des mots, au fil de l’eau” Bischwiller

2022-07-03 10:30:00 – 2022-07-03 11:30:00

Bischwiller Bas-Rhin

Dans le cadre de l’évènement “Raconte-moi un musée”, découvrez les musées du territoire de la CAH (Bischwiller*, Brumath, Haguenau et Val de Moder) à travers des spectacles complémentaires sur le thème de l’eau : conte, visite théâtralisée, visites guidées et musique. Ces spectacles s’achèveront autours d’un verre de l’amitié. A partir de 6 ans.

Concernant Bischwiller, la conteuse Nicole DOCIN-JULIEN vous présentera divers contes d’ici et d’ailleurs sur le thème de l’eau : « au fil des mots, au fil de l’eau ».

découvrez la Maison des Arts de Bischwiller à travers des contes sur le thème de l’eau et présentés par la conteuse Nicole DOCIN-JULIEN.

Bischwiller

