Contes au coin de la cheminée « L’être des monstres » à la maison de Camille et Paul Claudel

Contes au coin de la cheminée « L’être des monstres » à la maison de Camille et Paul Claudel, 22 octobre 2022, . Contes au coin de la cheminée « L’être des monstres » à la maison de Camille et Paul Claudel



2022-10-22 – 2022-10-22 La fin de saison approche pour la Maison de Camille et Paul Claudel. Et si nous nous réunissions au coin de la cheminée, pour écouter les histoires d’un conteur…un peu à l’image de Camille et Paul, qui savouraient celles de leur vieille bonne Victoire lorsqu’ils étaient enfants. Une heure pour retomber en enfance, se laisser porter par une histoire et peut-être revenir aux traditions anciennes de la transmission orale. La fin de saison approche pour la Maison de Camille et Paul Claudel. Et si nous nous réunissions au coin de la cheminée, pour écouter les histoires d’un conteur…un peu à l’image de Camille et Paul, qui savouraient celles de leur vieille bonne Victoire lorsqu’ils étaient enfants. Une heure pour retomber en enfance, se laisser porter par une histoire et peut-être revenir aux traditions anciennes de la transmission orale. contact@maisonclaudel.fr +33 3 23 71 94 72 https://www.maisonclaudel.fr/ dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville