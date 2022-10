Contes au coin de la cheminée au Musée Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère Villeneuve-sur-Fère Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Villeneuve-sur-Fère Une sortie en famille !

La fin de saison approche pour la Maison de Camille et Paul Claudel. Et si nous nous réunissions au coin de la cheminée, pour écouter les histoires d’un conteur…un peu à l’image de Camille et Paul, qui savouraient celles de leur vieille bonne Victoire lorsqu’ils étaient enfants. Une heure pour retomber en enfance, se laisser porter par une histoire et peut-être revenir aux traditions anciennes de la transmission orale. Une sortie en famille !

