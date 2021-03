Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Contes au bruit des cascades Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Contes au bruit des cascades, 18 août 2021-18 août 2021, Vire Normandie. Contes au bruit des cascades 2021-08-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-18 16:00:00 16:00:00 Parking des cascades Maisoncelles-la-Jourdan

Vire Normandie Calvados Posons-nous un instant et fermons les yeux pour un voyage imaginaire au son des contes et des cascades. A partir de 5 ans.

Animation en partenariat avec le Conseil Départemental du Calvados.

Réservation obligatoire.

(Sur place/1h30) – Niveau 1 Posons-nous un instant et fermons les yeux pour un voyage imaginaire au son des contes et des cascades. A partir de 5 ans.

Animation en partenariat avec le Conseil Départemental du Calvados.

Réservation obligatoire.

(Sur place/1h30) – Niveau 1 Posons-nous un instant et fermons les yeux pour un voyage imaginaire au son des contes et des cascades. A partir de 5 ans.

Animation en partenariat avec le Conseil Départemental du Calvados.

Réservation obligatoire.

(Sur place/1h30) – Niveau 1 Posons-nous un instant et fermons les yeux pour un voyage imaginaire au son des contes et des cascades. A partir de 5 ans.

Animation en partenariat avec le Conseil Départemental du Calvados.

Réservation obligatoire.

(Sur place/1h30) – Niveau 1

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu Vire Normandie Adresse Parking des cascades Maisoncelles-la-Jourdan Ville Vire Normandie