Cuvier de Feydeau, le samedi 23 octobre à 20:30

Henri Gougaud au Cuvier de Feydeau à 20h30 (33370 Artigues-près-bordeaux). Un événement Rocher de Palmer «hors les murs». Henri Gougaud, né en 1936 à Carcassonne, est un écrivain, un poète, un conteur et un chanteur français mais aussi occitan. « Les légendes sont ce que nous avons de plus précieux en ce monde. Elles ne sont pas une pâture puérile. Elles ne sont pas une manière d’oublier le réel, mais de le nourrir. S’insinuer tendrement en elles c’est apprendre la liberté, éprouver le bonheur parfois douloureux de vivre. » La vie de saltimbanque, pour Henri, ça commence à la fin des années 50. Il monte à Paris, fait la manche dans les restaurants, découvre la « Rive gauche » et ses cabarets. Léo Noël l’engage à l’Écluse. Il y partage la scène avec Christine Sèvres, Gribouille, Barbara, Marc et André… Climat exaltant. Libertaire définitif, il invente sa vie tous les jours. Il dit : « Les contes m’ont nourri toute ma vie, ils m’ont fait ce que je suis. Comment ont-ils fait ? Je l’ignore, c’est leur secret. » Public 12€ / Réduit 9€ (abonnés Rocher de Palmer) Gratuit : détenteurs carte jeune Attention : Règlement par chèque et espèces uniquement + ► Rencontre avec l’artiste / Samedi 23 octobre Rencontre avec le conteur et poète Henri Gougaud à 14h30 à la Médiathèque Gabriela Mistral.

Informations et réservations sur https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/henri-gougaud ou par téléphone au 05 56 32 27 06

Venez découvrir ou redécouvrir le conteur et poète Henri Gougaud lors d’une représentation au Cuvier de Feydeau (33370 Artigues-près-Bordeaux).

Cuvier de Feydeau Avenue de l’Île de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:30:00