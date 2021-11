Portets Maison d'oralité et transmission Gironde, Portets Contes Amoureux d’ici et d’ailleurs Maison d’oralité et transmission Portets Catégories d’évènement: Gironde

Contes amoureux d’ici et d’ailleurs ———————————– ### Avec la conteuse MaryMyriaM, un tour du monde en contes d’amour Qu’ils soient prince ou poète, qu’elles soit reine ou bergère, les personnages des contes traditionnels sont en quête de ce bonheur appelé l’amour. L’amour est au coeur de ces récits: Amour de l ‘enfant longuement désiré, amour d’une fortune inaccessible, amour de l’épouse ou du mari.

nombre limité de places disponibles – Contentements et encouragements au chapeau

Peut on vivre sans amour? Qu’ils soient prince ou paysan, qu’elles soit reine ou bergère, les personnages des contes traditionnels sont en quête de ce bonheur appelé l’amour Maison d’oralité et transmission 8 rue de la liberté 33640 Portets Portets Gironde

