Mauguio Hérault Les contes africains s’inscrivent dans l’universalité des contes qui parlent des multiples questions que se pose l’homme, des multiples problèmes qu’il rencontre.

Avec toute la richesse de leurs diverses cultures, ils abordent sans tabou les questions fondamentales de la vie, du rapport aux autres et à soi-même, à la nature et au monde, enveloppées dans les habits attrayants du conte. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dans le cadre de la semaine africaine, Janine RABAT nous propose un moment enchanteur où elle fait la part belle au conte. Les contes africains s’inscrivent dans l’universalité des contes qui parlent des multiples questions que se pose l’homme, des multiples problèmes qu’il rencontre.

