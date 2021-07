Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Contes à rebours – Typhaine D Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d’animation Soupetard, le vendredi 26 novembre à 19:00

#### Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes **A partir de 8 ans** Dans ce spectacle, **Typhaine D** prend son double chaperon d’artiste et de militante féministe pour interroger notre représentation des contes de fées. Elle rend la parole aux principales héroïnes de notre enfance, pour se réapproprier leurs histoires et donner des outils de lutte et de prévention contre les différentes violences commises à l’encontre des femmes et des filles. **Écriture, mise en scène et interprétation** : Typhaine D

Tarif : 9€Réservation : https://centresculturels.toulouse.fr/content#Renseignements : 05 31 22 99 70

