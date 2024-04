Contes à rebours pour Charles Perrault La Laurentia Orléanaise Orléans, samedi 15 juin 2024.

Contes à rebours pour Charles Perrault Découvrez les contes de Perrault détournés dans une enquête policière pleine d’anachronismes et de décalages. Réalité et merveilleux se croisent dans une intrigue captivante. Samedi 15 juin, 14h00 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne/sur place : 6€

Vous connaissez tous les contes de Charles Perrault mais s’ils étaient détournés…. Une enquête policière qui met en jeu de nombreux anachronismes et décalages entre la réalité et le merveilleux des contes. »

Retrouvez nos espoirs le samedi 15 juin de 14 heures à 15 heures

Ouverture des portes 30 minutes avant : 13 heures 30

Prix des places : 6 €

Nouveautés cette année : Vous êtes un fana de théâtre ? Nous lançons le pass 3 spectacles. Une occasion de profiter pleinement de notre programmation. Il suffit de choisir vos 3 spectacles et vous aurez automatiquement 10% de réduction.

La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d'Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

