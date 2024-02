CONTES À REBOURS LECTURE médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte, mercredi 14 février 2024.

En cette année Olympique, cette édition sera sportive ou ne sera pas ! Le temps du festival, théâtre, médiathèque, salles polyvalentes se transforment en véritable stadium où les plus grands marathoniens de la parole et de la musique vont se produire sur le Pays de Fontenay.

A la médiathèque :

De la princesse au petit pois à Pinocchio en passant par le Petit Chaperon rouge, Isabelle des Zacteuses- va remettre les contes à zéro ! Alors petites et grandes oreilles, venez l’écouter lire à rebours.

Pour public dès 5 ans.

Réservation à la médiathèque au 02 51 51 15 98 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14 15:45:00

médiathèque Jim Dandurand 22 reu des Orfèvres

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

L’événement CONTES À REBOURS LECTURE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-02-01 par Vendée Expansion