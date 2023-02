CONTES A QUATRE MAINS – La Caravelle, Meaux LA CARAVELLE, 10 mars 2023, MEAUX.

CONTES A QUATRE MAINS – La Caravelle, Meaux LA CARAVELLE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 (2023-03-10 au ) 20:00. Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

CONTES À QUATRE MAINS : CONTES 1, 2, 3, 4Collectif io Dès 6 ansIl s’agit d’une adaptation du conte musical de Thomas Nguyen. Contes 1, 2, 3, 4 s’inspire du recueil éponyme écrit par Eugène Ionesco pour sa fille Marie-France.Ces quatre contes, assez peu connus, s’adressent à la fois aux enfants et aux adultes, et permettent de découvrir ou de redécouvrir l’œuvre immense et visionnaire de Ionesco.Le spectacle est interactif. Une pause à la « mi-temps » du spectacle permet une respiration et un échange avec les artistes. Ils découvrent pendant ce temps passé ensemble les secrets de la fabrication d’un conte musical.Sur une libre adaptation d’Eugène IonescoConteur, chanteur : Léo Perlot-LhuillierPianiste : Thomas NguyenIllustration : Andréa Dumont

LA CARAVELLE MEAUX 10 rue Winston Churchill Seine-et-Marne

