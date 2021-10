Paris Village Reille par Plateau urbain île de France, Paris Contes à Paillettes et Dry Bingo Drag au Village Reille Village Reille par Plateau urbain Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 17h à 18h, de 20h à 22h

gratuit

Pour cette première édition du festival le 14e des fiertés le Village Reille se met aux couleurs Arc en Ciel dans une programmation joyeuses et festives pour petits et grands ! Lecture de Contes pour les enfants par les drag queens Tata Foxie & La Déliche Dans la bibliothèque du Village Reille de 17h à 18h Gratuit Le collectif Paillettes rassemble depuis Juin 2014 des créatures drag et queer hautes en couleur. Unies par l’envie de faire découvrir l’histoire et la culture LGBTQ+ elles sillonnent les scènes parisiennes (Point Éphémère, Café de la Presse, Boule Noire, Mains d’œuvre, 59 Rivoli) pour présenter sketches, textes littéraires et militants dans une folle ambiance. L’un de leur spectacle a été présenté lors du 10e festival Jerk Off. Depuis 2017, elles lisent chaque mois des contes pour enfants à la Gaîté Lyrique dans le cadre du programme Capitaine Futur, ainsi que dans d’autres bibliothèques à Paris (Bibliothèque Louise Michel Paris 20e), Saint-Denis ou Marseille ou encore dans les collections du Centre Pompidou. Conteuses à poil et à vapeur, elles racontent des histoires de princesses aventurières, de garçons sensibles, de crapauds amoureux, pleines de poésie et de liberté. Dry Bingo Drag avec Minima Geste Au réfectoire de 20h à 22h Après avoir conquis les campagnes françaises durant des décennies, le bingo est arrivé à la capitale depuis quelques années. Comment un jeu aussi désuet peut-il déchaîner les passions ? Comment de simples numéros tirés au sort peuvent-ils enflammer les foules ? Comment les simple mots “quine” et “bingo” peuvent-ils faire frissonner d’envie tant de gens ? C’est sans doute grâce à l’artiste drag-queen qui le présente, Minima Gesté, reine autoproclamée et animatrice incontestée du bingo. Ouvert à toutes et tous Gratuit Spectacles -> Humour Village Reille par Plateau urbain 11 impasse Reille Paris 75014

11 impasse Reille Paris 75014

Contact :Plateau Urbain 07.52.02.75.83. marie.guilguet@plateau-urbain.com

2021-11-17T17:00:00+01:00_2021-11-17T18:00:00+01:00;2021-11-17T20:00:00+01:00_2021-11-17T22:00:00+01:00

