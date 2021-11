Contes à l’enfant pas sage Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 21 décembre 2021, Toulouse.

du mardi 21 décembre au mercredi 22 décembre à Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge

Spectacle jeune public ———————- **Dès 4 ans** **Cie Voraces** P’tit Tom ne fera rien sans que Zia et Tio lui racontent au moins deux, trois ou quatre histoires ! Et en musique, s’il-vous-plaît, il aime trop ça ! Les contes sont détournés, mis en musique et chansons, pour rêver ensemble, chanter, rire aux éclats, partager le plaisir des mille émotions de l’imaginaire. Petit à petit l’enfant-marionnette prend les rênes et se révèle tel qu’il est : le véritable héros de toute cette histoire, terriblement attachant ! **Avec** Céline Cohen et Wilfried Tisseyre / Durée 45 min.

Tarif et réservations au 05.34.41.14.44ou par mail à communication@abcactionsculturelles.com

Culture

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T10:30:00 2021-12-21T11:59:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T15:30:00;2021-12-22T10:30:00 2021-12-22T11:59:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T15:30:00