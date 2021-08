Contes à la mine ! Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine, 18 septembre 2021, Saint-Étienne.

Contes à la mine !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine

Pendant de longues années, la mine a façonné le paysage, avec ses fosses, ses chevalements, ses crassiers et ses cités. Ainsi, à côté du monde rural, un nouveau monde était en train de naître, avec de nouvelles coutumes et de nouvelles croyances, des histoires collectives et individuelles, faites de joies et de peines, qu’écriront chaque jour des hommes de courage. Car même si les conditions de travail se sont améliorées au fil des années, le travail du mineur est toujours resté un métier difficile et dangereux. Le chemin de fer, nécessaire pour acheminer le charbon, a joué lui aussi, un rôle important jusqu’au milieu du vingtième siècle, dans le développement de la région et dans le cœur des gens,. L’histoire des mineurs est liée à celle de la révolution industrielle. C’est à la fois une histoire industrielle et économique, mais aussi une histoire humaine et sociale. Voici quelques histoires de vie, qui témoignent de ce passé, que personne n’a vraiment oublié. Gourmand des mots et amoureux des belles phrases, Jany raconte des histoires de gens simples, avec des chemins à prendre, des forêts à traverser, des montagnes à gravir, des distances à parcourir, et parfois même des épreuves à accomplir. Histoires de vies, hautes en couleur, en douleurs aussi parfois pour parler naturellement de la vie. Son travail se nourrit de lectures, de recherches, de collectes de paroles vivantes, de rencontres et d’échanges. Il a glané ses histoires dans les fossés des chemins, dans les yeux des passants, sur les visages des habitants, dans les rires des enfants… Le conte est une source de plaisir, faite de rencontres et de partage. Ce qui importe n’est pas sa longueur, mais sa valeur. Les contes ne servent pas à endormir les enfants, mais à réveiller les grands. > durée : 1 h > lieu : départ dans la petite cour > horaires samedi et dimanche : 10 h, 14 h et 16 h **En arrivant sur site, merci de vous présenter directement à l’accueil du musée pour vous enregistrer.**

Sur inscription, pass sanitaire et port du masque dans l’enceinte du musée obligatoires.

Le conteur Jany Neveux vous emmène pour une déambulation contée à travers les espaces patrimoniaux de Couriot.

Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine 3, boulevard Maréchal Franchet D’esperey, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire



