Contes – À la frontière du monde des hommes Musée de l’ancien évêché Grenoble, samedi 18 mai 2024.

Contes – À la frontière du monde des hommes Histoires liées à la conquête des plus hauts sommets par les alpinistes au XVIIIe et XIXe siècles… Récits de vie de ces aventuriers, chercheurs de cristal, guides qui vont tutoyer les cimes… Samedi 18 mai, 18h30 Musée de l’ancien évêché sur inscription

Musée de l'ancien évêché 2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Situé au cœur du centre historique de Grenoble et installé dans l'ancien palais des évêques, le musée abrite en son sous-sol les vestiges archéologiques du rempart gallo-romain de la ville et du baptistère, ce lieu où l'on baptisait le premier chrétiens, daté du IVe siècle après J.-C. Dans les étages, l'exposition L'Isère en histoire(s), dont la présentation a été renouvelée, retrace l'histoire des femmes et des hommes qui ont cultivé, exploité, aménagé et organisé ce territoire, l'Isère.

© Zian des Alpes