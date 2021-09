Courtes Ferme de la Forêt Ain, Courtes Contes à la ferme de la Forêt Ferme de la Forêt Courtes Catégories d’évènement: Ain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ferme de la Forêt Contes de sagesse, contes pour rire, contes de terroir… rythmés par l’orgue de barbarie. Ferme de la Forêt 1210 Route de la Ferme de la Forêt 01560 Courtes Courtes Le Grand Champ Ain

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

