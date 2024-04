Contes à croquer à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande, jeudi 18 avril 2024.

Contes à croquer à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Le temps de cuisson d’un gâteau, c’est long quand on est gourmand. En attendant, goûtons des histoires de légumes capricieux, avec tomates coquettes et navets farceurs. Rendons visite à celui qui sait pourquoi les oignons font pleurer. Et en guise de dessert, savourons l’histoire de l’homme envoyé sur la lune à cause de sa gourmandise.

La gourmandise, ça se partage! Le spectacle dure le temps de la cuisson d’un gâteau qui sera dégusté avec le public.

Goûter offert.

Spectacle jeune public à partir de 3 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 16:00:00

fin : 2024-04-18

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebenisterie33@gmail.com

L’événement Contes à croquer à l’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-04-02 par OT du Pays Foyen