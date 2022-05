Contes à bord de l’Hémérica – Nuit européenne des musées 2022 Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Nuit des musées

Contes à bord de l’Hémérica – Nuit européenne des musées 2022 Musée de la Pêche, 14 mai 2022 20:30, Concarneau. Nuit des musées Contes à bord de l’Hémérica – Nuit européenne des musées 2022 Musée de la Pêche Samedi 14 mai, 18h30, 20h30 Gratuit – Sur réservation

Montez à bord du chalutier historique Hémérica et vivez une soirée contes dans la cale du navire … http://www.musee-peche.fr Free – Upon reservation Saturday 14 May, 18:30, 20:30 Gratis – Con reserva previa Sábado 14 mayo, 18:30, 20:30 3 rue Vauban, 29900 Concarneau 29900 Concarneau Bretagne

Détails Heure : 20:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère, Nuit des musées Autres Lieu Musée de la Pêche Adresse 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Ville Concarneau

Musée de la Pêche Concarneau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/

Contes à bord de l’Hémérica – Nuit européenne des musées 2022 Musée de la Pêche 2022-05-14 was last modified: by Contes à bord de l’Hémérica – Nuit européenne des musées 2022 Musée de la Pêche Musée de la Pêche 14 mai 2022 20:30 Finistère nuit des musées Finistère nuit musées

Concarneau