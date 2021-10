Contes 3/6 ans – Contes de saison : “A petits petons” Argenton-sur-Creuse, 20 octobre 2021, Argenton-sur-Creuse.

Contes 3/6 ans – Contes de saison : “A petits petons” 2021-10-20 – 2021-10-20

Argenton-sur-Creuse Indre

De nombreux contes et animations sont proposés aux les enfants et même aux plus grands dans toutes les bibliothèques du Pays d’Argenton tout au long de l’année. Réservation au 02.54.24.56.54 – Places limitées

Contes 3/6 ans – Contes de saison : “A petits petons”

bib.infos@orange.fr +33 2 54 24 56 54 http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr/

De nombreux contes et animations sont proposés aux les enfants et même aux plus grands dans toutes les bibliothèques du Pays d’Argenton tout au long de l’année. Réservation au 02.54.24.56.54 – Places limitées

©bibliothèques argenton

dernière mise à jour : 2021-10-01 par