Contes 1, 2, 3, 4 Reims, 9 octobre 2021, Reims.

Contes 1, 2, 3, 4 2021-10-09 18:30:00 – 2021-10-09 Opéra de Reims 1 Rue de Vesle

Reims Marne

On connaît tous l’œuvre théâtrale d’Eugène Ionesco.

On sait moins que l’auteur de La Cantatrice chauve a aussi mis son esprit fantasque au service de la littérature jeunesse.

Le maître de l’absurde a, en effet écrit, entre 1967 et 1971, une série d’histoires pour sa fille Marie-France : les Contes n°1, 2, 3, et 4, que Thomas Nguyen transpose aujourd’hui sur scène dans un spectacle musical plein de fraîcheur et de fantaisie.

Ici, pas de fées, de princes ou de créatures imaginaires.

Les personnages y sont Papa, Maman, Josette, leur petite fille espiègle, et Jacqueline-la-femme-de-ménage. Josette souhaite que ses parents s’occupent d’elle mais les parents sont trop fatigués ou trop occupés pour jouer.

Néanmoins, le père finit toujours par céder et raconte alors à sa fille une histoire loufoque et onirique, ancrée dans un quotidien transfiguré par le pouvoir de l’imagination.

Pour illustrer ces drôles de contes, Thomas Nguyen a composé une musique pour un quintette à vent qui souligne et ponctue à merveille le récit.

Dans une belle association de timbres, de couleurs et de virtuosités, le Quintette Akébia entraîne petits et grands dans l’univers poétique et décalé du prince de l’absurde. Hautement déraisonnable et vivement recommandable.

