Conteries itinérantes Arlanc Arlanc Catégories d’évènement: Arlanc

Puy-de-Dôme

Conteries itinérantes Arlanc, 17 mars 2022, Arlanc. Conteries itinérantes Bilupo 51 route nationale Arlanc

2022-03-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-17 18:00:00 18:00:00 Bilupo 51 route nationale

Arlanc Puy-de-Dôme Arlanc Au gré de l’envie du moment, du lieu, du public présent, la conteuse vous proposera une petite plongée au cœur de son répertoire : contes loufoques ou grinçants, histoires de folles sagesses, étranges merveilles et légendes mystérieuses… Surprise ! mediatheque.arlanc@ambertlivradoisforez.fr +33 4 73 95 08 84 https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/index.php/ Bilupo 51 route nationale Arlanc

