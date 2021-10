Paris Crèche Victor Massé île de France, Paris Conter en Famille – Atelier contes et Parentalité Crèche Victor Massé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du 23 octobre au 18 décembre 2021 :

samedi de 10h à 12h

gratuit

Le Samedi matin à 10h, 10h40 et 11h20 les familles sont conviées à l’atelier Conter en Famille Contes, comptines, échanges, consultation d’albums au programme ! Pour les parents et les enfants de 0 à 6 ans Conter en famille Crèche Victor Massé, les samedi jusqu’au 18 décembre Séances à 10h / 10h40 / 11h20 Pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents Consultation d’albums, contes, échanges sont au programme En compagnie des conteuses et conteurs, en alternance : Françoise Aubailly, Noémie Bravo, Clémence-Alice Félix, Sylvain Gagnier, Isabelle Genlis, Mado Lagoutte, Annie Montreuil, Ralph Nataf et Catalina Pineda Une activité conçue par l’association Calliope dans le cadre des samedis en Famille Animations -> Atelier / Cours Crèche Victor Massé 43, rue Victor Massé Paris 75009

2, 12 : Pigalle (186m) 12 : Saint-Georges (303m)

Contact :Association Calliope resa@association-calliope.fr https://www.association-calliope.fr/

Date complète :

Association Calliope

