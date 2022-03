Cont’en zic / Conte musical Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Cont’en zic / Conte musical Médiathèque le Château, 1 juin 2022, Plaisir. Cont’en zic / Conte musical

Médiathèque le Château, le mercredi 1 juin à 10:30

Dans cet univers là, frémissent quelques contes et légendes dont seuls les conteurs musiciens ont le secret, histoires lues et mises en musique par Sophie et Jérôme. _Dès 6 ans – Sur réservation_

Sur réservation

Sophie et Jérôme reviennent vous enchanter les oreilles avec leurs histoires en musique pour les petits et les grands. Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T10:30:00 2022-06-01T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Médiathèque le Château Adresse 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Ville Plaisir lieuville Médiathèque le Château Plaisir Departement Yvelines

Médiathèque le Château Plaisir Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/

Cont’en zic / Conte musical Médiathèque le Château 2022-06-01 was last modified: by Cont’en zic / Conte musical Médiathèque le Château Médiathèque le Château 1 juin 2022 Médiathèque le Château Plaisir plaisir

Plaisir Yvelines