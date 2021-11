Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Contemporary Dance 2.0 Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Contemporary Dance 2.0 Théâtre de la Ville – Abbesses, 31 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 31 mars au 10 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 15h45

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 16h15

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h15

payant

Un regard ironique sur la danse contemporaine, par les jeunes danseurs d’exception sélectionnés par Hofesh Shechter. Tous les deux ans, Hofesh Shechter auditionne de jeunes danseurs aux talents exceptionnels, pour remonter une pièce particulièrement chargée d’énergie collective. Mais les jeunes interprètes, sans doute les vedettes de demain, seront dans leur élément, car cette pièce furieusement exaltante s’amuse de la danse contemporaine comme des danses d’ambiance qui enflamment les clips vidéo de la planète pop. De là il n’y a qu’un pas, franchi avec enthousiasme, pour une ambiance de clubbing survoltée. Spectacles -> Danse Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (106m) 2, 12 : Pigalle (259m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277 Spectacles -> Danse Étudiants;En famille

Date complète :

2022-03-31T14:30:00+02:00_2022-03-31T15:45:00+02:00;2022-04-01T14:30:00+02:00_2022-04-01T15:45:00+02:00;2022-04-02T14:30:00+02:00_2022-04-02T15:45:00+02:00;2022-04-03T14:30:00+02:00_2022-04-03T15:45:00+02:00;2022-04-04T14:30:00+02:00_2022-04-04T15:45:00+02:00;2022-04-05T14:30:00+02:00_2022-04-05T15:45:00+02:00;2022-04-06T14:30:00+02:00_2022-04-06T15:45:00+02:00;2022-04-07T14:30:00+02:00_2022-04-07T15:45:00+02:00;2022-04-08T14:30:00+02:00_2022-04-08T15:45:00+02:00;2022-04-09T14:30:00+02:00_2022-04-09T15:45:00+02:00;2022-04-10T14:30:00+02:00_2022-04-10T15:45:00+02:00;2022-03-31T15:00:00+02:00_2022-03-31T16:15:00+02:00;2022-04-01T15:00:00+02:00_2022-04-01T16:15:00+02:00;2022-04-02T15:00:00+02:00_2022-04-02T16:15:00+02:00;2022-04-03T15:00:00+02:00_2022-04-03T16:15:00+02:00;2022-04-04T15:00:00+02:00_2022-04-04T16:15:00+02:00;2022-04-05T15:00:00+02:00_2022-04-05T16:15:00+02:00;2022-04-06T15:00:00+02:00_2022-04-06T16:15:00+02:00;2022-04-07T15:00:00+02:00_2022-04-07T16:15:00+02:00;2022-04-08T15:00:00+02:00_2022-04-08T16:15:00+02:00;2022-04-09T15:00:00+02:00_2022-04-09T16:15:00+02:00;2022-04-10T15:00:00+02:00_2022-04-10T16:15:00+02:00;2022-03-31T20:00:00+02:00_2022-03-31T21:15:00+02:00;2022-04-01T20:00:00+02:00_2022-04-01T21:15:00+02:00;2022-04-02T20:00:00+02:00_2022-04-02T21:15:00+02:00;2022-04-04T20:00:00+02:00_2022-04-04T21:15:00+02:00;2022-04-05T20:00:00+02:00_2022-04-05T21:15:00+02:00;2022-04-06T20:00:00+02:00_2022-04-06T21:15:00+02:00;2022-04-07T20:00:00+02:00_2022-04-07T21:15:00+02:00;2022-04-08T20:00:00+02:00_2022-04-08T21:15:00+02:00;2022-04-09T20:00:00+02:00_2022-04-09T21:15:00+02:00

tdv

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de la Ville - Abbesses Adresse 31 rue des Abbesses Ville Paris lieuville Théâtre de la Ville - Abbesses Paris