Contemplations
12 rue de la République Galerie David Pluskwa Art Contemporain Hors les Murs Marseille 2e Arrondissement

2022-10-14 – 2022-11-12

Galerie David Pluskwa Art Contemporain Hors les Murs 12 rue de la République

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhne En plein cœur de l’automne, David Pluskwa nous offre une explosion de couleurs et d’énergie en accueillant une nouvelle fois JonOne, pour un nouveau solo show exceptionnel, en hors les murs, dans un lieu inédit au cœur de Marseille.



C’est avec une grande joie que nous retrouvons cet artiste qui aime tant Marseille et qui, à chacun de ses passages, laisse une empreinte artistique forte dans notre Cité.



Une cinquantaine d'œuvres est proposée pour ces « Contemplations » à la manière de JonOne, à découvrir sans modération.

