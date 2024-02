Contemplation Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, mardi 13 février 2024.

Contemplation « L’Eternel dit à Abraham après que Loth se fut séparé de lui : Lève les yeux et regarde depuis l’endroit où tu es, vers le nord, le sud, l’est et l’ouest ». 13 février – 31 mars Cathédrale Notre-Dame de la Treille Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T14:00:00+01:00 – 2024-02-13T18:15:00+01:00

Fin : 2024-03-31T10:30:00+02:00 – 2024-03-31T18:15:00+02:00

Avec la série de triptyques CONTEMPLATION, Jorge Daniel Junco recentre le regard sur les coupoles de cathédrales et de basiliques à travers des photographies qui révèlent la majesté des géométries architecturales. La coupole devient un pont reliant les détails des voûtes et des murs, mettant ainsi en valeur la splendeur de l’édifice. L’inversion de la direction des images, situées de part et d’autre des coupoles, déstabilise le mode de perception en focalisant l’attention au centre du triptyque. Généralement vues d’en bas, les coupoles sont alors perçues en contre-plongée, évoquant ainsi un regard céleste. La symétrie, atypique, permet l’exploration singulière de l’architecture, présentée ici à travers le prisme d’images en noir et blanc qui leur confère une valeur intemporelle. Au sein de CONTEMPLATION, l’ouverture du champ visuel et les points de fuite sont les acteurs principaux d’une scène en deux dimensions sculptées par la main de l’Homme, sous le regard de Dieu. »

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

exposition cathedrale

Cathédrale Notre-Dame de la Treille