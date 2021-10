Conte’férence Médiévale à Cajarc Cajarc, 29 octobre 2021, Cajarc.

Conte’férence Médiévale à Cajarc 2021-10-29 – 2021-10-29 Place de l’Eglise Café-échoppe Ultreïa Cajarc

Cajarc Lot Cajarc

Au 12ème siècle, la notion de conte (et plus largement d’art )

telle que nous la concevons aujourd’hui, ne peut pas exister.

La langue romane se codifie à peine…

Rares sont ceux qui la lisent… et plus rares encore ceux qui l’écrivent…

Alors, la transmission orale y est juste nécessaire, naturelle et …

tout ”conte” fait, très ordinaire !Le ”contéor” est raconteur, hâbleur, histo-rieur, pré-diseur de passé !

Bonimenteur ?

Renart t’invite au foirail de l’époque, et ne ménagera pas ses efforts… ni les

tiens !

Car les histoires qui s’y bousculent, sont à saisir au vol, à domestiquer…

Elles chevauchent, s’évadent en digression, ouvrent des parenthèses ou

restent en suspension.

Elles se disent et se contredisent, interrogent sans répondre, s’esclaffent,

s’émeuvent…

Bref ! Elles vivent !…

Parfois même, elles cèdent place à une marionnette ou à l’accessoire

insolite.

C’est une invitation dans la tête de l’humain médiéval, au travers de ses

perceptions du temps, de l’amour, de la foi, de la communauté, du rire et

de la mort… De l’émotion aussi !

Jus de plaisir, de culture, d’imaginaire… et de fantaisie impromptue.

Pour le goût, l’esprit, et l’âme…

Soirée à œuvrer ensemble, dans l’échange…

pour nous relier à nos ancêtres.

Renart, Contéor médiéval

Jean-Paul Vineis

” Nous invitons le Contéor Renart – Jean-Paul Vineis – à venir donner une Conte’férence médiévale.

Il vient nous offrir ses talents de raconteur d’histoires, pour mieux nous plonger dans l’Histoire… Cette rencontre vient s’inscrire dans l’esprit de la petite Taverne qui s’est ouverte récemment à Cajarc, Place de l’Eglise… Le café-Echoppe Ultreïa. A cette occasion, nous évoquerons le projet d’une fête médiévale à Cajarc pour le printemps prochain ! La participation à cette soirée est en prévision de cette manifestation.

En fonction du temps et du public, nous nous installerons soit dehors éclairés aux lanternes, soit à l’intérieur auprès d’un feu de cheminée… Venez dégustez un verre d’Hypocras fait maison et vous perdre un instant dans le passé !

Si vous avez quelques vêtements dans l’esprit du Moyen-Age, n’hésitez pas à les revêtir !

On vous attend nombreux ”

+33 6 85 59 84 09

Au 12ème siècle, la notion de conte (et plus largement d’art )

telle que nous la concevons aujourd’hui, ne peut pas exister.

La langue romane se codifie à peine…

Rares sont ceux qui la lisent… et plus rares encore ceux qui l’écrivent…

Alors, la transmission orale y est juste nécessaire, naturelle et …

tout ”conte” fait, très ordinaire !Le ”contéor” est raconteur, hâbleur, histo-rieur, pré-diseur de passé !

Bonimenteur ?

Renart t’invite au foirail de l’époque, et ne ménagera pas ses efforts… ni les

tiens !

Car les histoires qui s’y bousculent, sont à saisir au vol, à domestiquer…

Elles chevauchent, s’évadent en digression, ouvrent des parenthèses ou

restent en suspension.

Elles se disent et se contredisent, interrogent sans répondre, s’esclaffent,

s’émeuvent…

Bref ! Elles vivent !…

Parfois même, elles cèdent place à une marionnette ou à l’accessoire

insolite.

C’est une invitation dans la tête de l’humain médiéval, au travers de ses

perceptions du temps, de l’amour, de la foi, de la communauté, du rire et

de la mort… De l’émotion aussi !

Jus de plaisir, de culture, d’imaginaire… et de fantaisie impromptue.

Pour le goût, l’esprit, et l’âme…

Soirée à œuvrer ensemble, dans l’échange…

pour nous relier à nos ancêtres.

Renart, Contéor médiéval

Jean-Paul Vineis

ultreia Cajarc

dernière mise à jour : 2021-10-21 par