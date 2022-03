Contées décalées dans les landes Tréhorenteuc, 17 avril 2022, Tréhorenteuc.

Contées décalées dans les landes Office de tourisme 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc

2022-04-17 – 2022-04-17 Office de tourisme 1, place Abbé Gillard

Tréhorenteuc Morbihan Tréhorenteuc

Aux confins du Morbihan, le poumon vert de la Bretagne porte le nom enchanteur que tout visiteur, arpenteur de bois et de landes, tient en haleine tout près de son cœur d’enfant. Brocéliande, une forêt sans limite, le lieu de l’imaginaire par définition. Pourtant, serez-vous prêts à déjouer ses tours et à la rencontrer au-delà des apparences ? Entre fictions légendaires et histoire d’un terroir, une balade de 4km en pente douce à travers des landes où vous ne rencontrerez nul arbre doré mais bien d’humbles et valeureux éperons rocheux tapissés d’ajoncs aux parfums du Soleil.

Marie Semaille est guide-conférencière et conteuse. Elle connait bien les lieux et est respectueuse des sentiers.

Rendez vous à 14h45 (départ à 15h) à l’office de tourisme de Tréhorenteuc.

Fin de visite vers 18h.

Côté pratique:

– COVID-19 : port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique fortement conseillé.

– CHEMINS ESCARPES, DENIVELES : prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux. Balade conseillée à partir de 10 ans et participants en bonne santé.

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables (sauf annulation exceptionnelle par l’Office de Tourisme)

– Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

– Renseignements : 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com

Autres informations utiles :

Les chiens peuvent se promener en laisse pour garantir la tranquillité des autres promeneurs et de la faune des bois.

La forêt est FRAGILE : la règle d’or est ne rien ajouter et ne rien prélever à la forêt : pas de cairns (empilement de pierres), pas de cueillette et attention à vos déchets, interdiction de fumer ou de faire un feu à moins de 200m des bois et des landes.

contact@broceliande-vacances.com +33 2 97 22 36 43

Aux confins du Morbihan, le poumon vert de la Bretagne porte le nom enchanteur que tout visiteur, arpenteur de bois et de landes, tient en haleine tout près de son cœur d’enfant. Brocéliande, une forêt sans limite, le lieu de l’imaginaire par définition. Pourtant, serez-vous prêts à déjouer ses tours et à la rencontrer au-delà des apparences ? Entre fictions légendaires et histoire d’un terroir, une balade de 4km en pente douce à travers des landes où vous ne rencontrerez nul arbre doré mais bien d’humbles et valeureux éperons rocheux tapissés d’ajoncs aux parfums du Soleil.

Marie Semaille est guide-conférencière et conteuse. Elle connait bien les lieux et est respectueuse des sentiers.

Rendez vous à 14h45 (départ à 15h) à l’office de tourisme de Tréhorenteuc.

Fin de visite vers 18h.

Côté pratique:

– COVID-19 : port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique fortement conseillé.

– CHEMINS ESCARPES, DENIVELES : prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux. Balade conseillée à partir de 10 ans et participants en bonne santé.

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables (sauf annulation exceptionnelle par l’Office de Tourisme)

– Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

– Renseignements : 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com

Autres informations utiles :

Les chiens peuvent se promener en laisse pour garantir la tranquillité des autres promeneurs et de la faune des bois.

La forêt est FRAGILE : la règle d’or est ne rien ajouter et ne rien prélever à la forêt : pas de cairns (empilement de pierres), pas de cueillette et attention à vos déchets, interdiction de fumer ou de faire un feu à moins de 200m des bois et des landes.

Office de tourisme 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc

dernière mise à jour : 2022-03-02 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande