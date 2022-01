Conte : « Y’a un os » par Pascal Thetard Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Conte : « Y’a un os » par Pascal Thetard Saint-Dizier, 16 février 2022, Saint-Dizier. Conte : « Y’a un os » par Pascal Thetard Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Saint-Dizier

2022-02-16 18:30:00 – 2022-02-16 20:00:00 Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle

Saint-Dizier Haute-Marne Une femme perd son mari, il était encore de la force de l’âge, un bois bien vert !

Artiste dramatique, Pascal intervient dans les domaines de la comédie, du conte et de la poésie. Aujourd’hui au plaisir de jouer ou conter sur des plateaux pour des publics avisés, il cherche à approfondir sa recherche pour un art dramatique au plus près du quotidien. Pour adolescents et adultes. Sur inscription uniquement. +33 3 25 56 56 66 Une femme perd son mari, il était encore de la force de l’âge, un bois bien vert !

Artiste dramatique, Pascal intervient dans les domaines de la comédie, du conte et de la poésie. Aujourd’hui au plaisir de jouer ou conter sur des plateaux pour des publics avisés, il cherche à approfondir sa recherche pour un art dramatique au plus près du quotidien. Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Ville Saint-Dizier lieuville Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Conte : « Y’a un os » par Pascal Thetard Saint-Dizier 2022-02-16 was last modified: by Conte : « Y’a un os » par Pascal Thetard Saint-Dizier Saint-Dizier 16 février 2022 haute-marne Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne