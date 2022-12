Conte: Victor Hugo – une vie comme un conte à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’évènement: île de France

Conte: Victor Hugo – une vie comme un conte à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo, 7 janvier 2023, Paris. Le vendredi 28 avril 2023

de 15h30 à 17h00

Le jeudi 27 avril 2023

de 15h30 à 17h00

Le mardi 25 avril 2023

de 15h30 à 17h00

Le samedi 15 avril 2023

de 10h00 à 11h30

Le samedi 18 mars 2023

de 10h00 à 11h30

Le jeudi 23 février 2023

de 10h00 à 11h30

Le samedi 04 février 2023

de 10h00 à 11h30

Le samedi 07 janvier 2023

de 10h00 à 11h30

. payant TP 7€ TR 5€ La conteuse vous accueille dans l’appartement de l’écrivain. C’est une visite contée, ou tous les enfants sont à l’honneur. Georges et Jeanne, tout d’abord, les petits-enfants de l’écrivain prêteront leurs souvenirs pour raconter la vie de leur grand-père a des enfants visitant le musée en compagnie de leurs proches. Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101976375642>mStepTracking=true

