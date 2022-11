Conte : Véronique Pédréro

Conte : Véronique Pédréro, 22 décembre 2022, . Conte : Véronique Pédréro



2022-12-22 18:00:00 – 2022-12-22 19:00:00 Le vent souffle, l’hiver arrive. Le temps est propice aux histoires dans lesquelles la neige tombe en flocons serrés secoués par Mme la Neige. Les histoires d’Il était une fois craqueront sous les pas, chatouilleront vos oreilles, entre enchantement et frissons. Véronique Pédréro, flanquée de son accordéon, vous le promet. Un moment à partager en famille, à la tombée du soir. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville