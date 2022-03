Conte : Un petit samouraï … Médiathèque Samuel Beckett Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Un petit samouraï, mais un samouraï quand même par Natacha Mattenet Cette histoire s’inspire d’un conte japonais très ancien que tous les enfants connaissent au Japon. L’histoire d’un petit garçon qui n’est pas plus grand qu’un pouce ! Du monde extérieur, il ne connaît rien, mais sa curiosité va le pousser d’un coup à découvrir le monde… Dès 4 ans.

