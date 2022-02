Conte : Un petit samouraï, mais un samouraï quand même Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Médiathèque – Centre culturel Athanor, le mercredi 20 avril à 10:30

Cette histoire s’inspire d’un conte japonais très ancien que tous les enfants connaissent au Japon. L’histoire d’un petit garçon qui n’est pas plus grand qu’un pouce ! Du monde extérieur, il ne connaît rien, mais sa curiosité va le pousser d’un coup à découvrir le monde… Dès 4 ans _COVID-19 : Conformément aux directives gouvernementales, l’accès à Athanor est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide pour les plus de 12 ans (sauf le conservatoire intercommunal de musique). Le port du masque est obligatoire pour les plus de 6 ans._

Gratuit, sur réservation

