Conte : « Un jardin rempli de trésors » Relais Nature du Val de Marque, 14 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Conte : « Un jardin rempli de trésors »

le samedi 14 août à Relais Nature du Val de Marque

Ce jardin n’est pas comme les autres. Si vous regardez derrière les arbres, sous les buissons et parmi les plantes, vous y trouverez de véritables trésors. Prenez ce jardinier qui passa des jours et des nuits à s’occuper d’une rose. On peut le comprendre, sa vie en dépend. Mais quel trésor fabuleux en résultera ? Prenez aussi ce jardinier qui a une femme si belle et pleine de vie, alors que la Reine est terne et triste. Quelle solution le Roi proposera-t-il au jardinier ? Et quel est le secret du jardinier ? Le spectacle de David Giuliano propose de mêler quelques histoires qui ont toutes comme point commun : le jardin. Les personnages sont hauts en couleur et attachants, le jardinier se montre parfois plus avisé que le roi, la nature y a toute sa place et ces histoires nous mettent en chemin. Animation gratuite à destination des familles. Sur inscription par mail à : [[relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr) RDV à 14h30 (durée 30 mn) et à 15h30 ( durée 30 minutes) Le Relais Nature n’est pas soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire mais limité à une capacité de 49 visiteurs. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) : Le port du masque* est obligatoire dès 6 ans pour toute visite et/ou animation en intérieur et obligatoire dès 11 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur. Il est recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur. Friction des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition. Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »**. Respect du sens de circulation. *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1. **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit.

Animation gratuite sur inscription

Spectacle de contes du monde autour du thème « les trésors cachés du jardin » par David Giuliano

Relais Nature du Val de Marque Chemin du Grand Marais 59650 VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord



