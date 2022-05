Conte traditionnel au musée des traditions Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Découvrez le programme du Musée des Traditions : Jeudi 21 Juillet : – Quizz ferme enfant de 10h à 16h – Gratuit n- Conte traditionnel dans l'airial avec 2 conteuses à 18h30 – 5€ sur inscriptions Jeudi 4 Août : Conte traditionnel dans l'airial avec 2 conteuses à 18h30 – 5€ sur inscriptions Jeudi 25 Août : Conte traditionnel dans l'airial avec 2 conteuses à 18h30 – 5€ sur inscriptions +33 6 76 39 14 74

