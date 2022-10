Conte théâtralisé : Import/Exporte – Marien Guillé Accous, 15 octobre 2022, Accous.

Conte théâtralisé : Import/Exporte – Marien Guillé

Petit bois de Jouers Route de Jouers Accous Pyrnes-Atlantiques

2022-10-15 – 2022-10-15

Route de Jouers Petit bois de Jouers

Accous

Pyrnes-Atlantiques

De Marseille à Jaipur, du Rajasthan à la Provence, les conteneurs marqués « Made in France » sont mélangés à ceux estampillés « Made in India ». Sue les ports de l’enfance, malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire familiale, cargaison émotionnelle chargée et déchargée… bref, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.

Un spectacle coloré et intimiste, à la croisée du conte, du théâtre et du récit. Les aventures atypiques d’un jeune homme à la double culture, parti à la découverte de ses racines, lever le voile sur les mystères de son chemin de vie. Un spectacle sur notre capacité à ouvrir les yeux dans des endroits inconnus du monde autant que sur le mystère de nos origines.

A partir de 7 ans

