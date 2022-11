Conte théatralisé : Contes d’hiver et de Noël

2022-12-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-22 Compagnie : Le Poulailler Sylvie Cocagne (conteuse) et Ghislaine Soyris nous entraînent dans une série de contes théâtralisés au bon parfum de Noël. Venez découvrir avec vos enfants, les aventures de Rodolphe le cerf du Père Noël, les péripéties d’un bonhomme de neige et l’étrange activité médicale de Monsieur Vomitou dans ces contes d’hiver et de Noël. Et pour finir un goûter spécial Noël à déguster avec les comédiennes. Ces dernières en costumes se prêteront aux flaches de leurs jeunes fans. Pour les grands et les petits, à partir de 4 ans. dernière mise à jour : 2022-11-16 par

