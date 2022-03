Conte ta médiathèque Saint-Loup-Lamairé, 9 mars 2022, Saint-Loup-Lamairé.

Conte ta médiathèque Saint-Loup-Lamairé

2022-03-09 – 2022-03-09

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé

La médiathèque de Saint-loup-Lamairé, en partenariat avec La Bétapi et la Mdds, propose l’animation “Conte ta médiathèque”. Création d’une histoire, des décors et programmation d’un robot conteur. Aucun prérequis n’est nécessaire, chacun vient avec ses idées, ses connaissances, son savoir-faire et sa bonne humeur! Animation gratuite ouverte à tous, de 9 à 99 ans ! Une première réunion d’information, en présence de Benjamin de la Bétapi, aura lieu le mercredi 9 mars à 14 h 30 à la Médiathèque de Saint-Loup.

+33 5 86 30 10 61

LROUVREAU

Saint-Loup-Lamairé

dernière mise à jour : 2022-03-02 par