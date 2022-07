Conte sur les papillons et coloriage végétaux

Conte sur les papillons et coloriage végétaux, 17 août 2022, . Conte sur les papillons et coloriage végétaux



2022-08-17 10:00:00 – 2022-08-17 EUR 11 11 Entraînez votre enfant dans le monde magique des papillons avec un conte qui parle d’insectes et de fleurs. Après ce moment de poésie et d’observations, les enfants seront initiés aux combines du coloriage végétal.

Conte/atelier manuel/Kit de graines pour Jardinier.

Durée : 1h30.

Pour les 3/7 ans. Entraînez votre enfant dans le monde magique des papillons avec un conte qui parle d’insectes et de fleurs. Après ce moment de poésie et d’observations, les enfants seront initiés aux combines du coloriage végétal.

Conte/atelier manuel/Kit de graines pour Jardinier.

Durée : 1h30.

Pour les 3/7 ans. Entraînez votre enfant dans le monde magique des papillons avec un conte qui parle d’insectes et de fleurs. Après ce moment de poésie et d’observations, les enfants seront initiés aux combines du coloriage végétal.

Conte/atelier manuel/Kit de graines pour Jardinier.

Durée : 1h30.

Pour les 3/7 ans. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville