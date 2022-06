Conte sur les insectes et observations !

2022-07-20 – 2022-07-20 EUR 11 11 Venez écouter l’histoire des petites bêtes de la cueillette et apprenez à les capturer dans les règles de l’art !

Conte, atelier manuel, captures et goûter de la ferme, kit de jardinier !

Pour les 3-6 ans. Venez écouter l’histoire des petites bêtes de la cueillette et apprenez à les capturer dans les règles de l’art !

Pour les 3-6 ans.

